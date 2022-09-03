Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который два года назад женился на Кате Репяховой, популярной блогерке. У пары есть сын Михаил, которому недавно исполнился годик. Катя и Виктор не стесняются показывать малыша и постоянно делятся фото и видео с ним.
Не забывает Павлик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил поделится с фанатами кадрами со своим сыном. На кадрах Виктор был за рулем, держал малыша на руках и снимал все на видео.
"Папа за рулем немножко. С папочкой едет за рулем, немножко, потому что здесь нужно смотреть за дорогой очень", - сказал Павлик отмечая, что на дороге все таки опасно.
Сообщалось, что Виктор Павлик рассказал о выступлении для курсантов и курсанток.
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Слава Богу за Вас, детки!", - написал Павлик.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась своими трудами за месяц на работе
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