Певец Виктор Павлик показал, как проводит время с сыном, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который два года назад женился на Кате Репяховой, популярной блогерке. У пары есть сын Михаил, которому недавно исполнился годик. Катя и Виктор не стесняются показывать малыша и постоянно делятся фото и видео с ним.

Не забывает Павлик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил поделится с фанатами кадрами со своим сыном. На кадрах Виктор был за рулем, держал малыша на руках и снимал все на видео.

"Папа за рулем немножко. С папочкой едет за рулем, немножко, потому что здесь нужно смотреть за дорогой очень", - сказал Павлик отмечая, что на дороге все таки опасно.

Сообщалось, что Виктор Павлик рассказал о выступлении для курсантов и курсанток.

"Посетил немного с выступлением курсантов и курсанток!

Личный состав лётного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Слава Богу за Вас, детки!", - написал Павлик.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика похвасталась своими трудами за месяц на работе

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