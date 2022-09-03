Як пише Politeka.net , Олександр Топольський - відомий український бізнесмен, який став головним героєм нового сезону "Холостяк". Шоу мало вийти навесні, але через війну реліз перенесли попри те, що бізнесмен уже вибрав свою обраницю. Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила похвалитися підкачаним тілом без футболки.
"Ти можеш сказати, що в тебе погана генетика, поганий обмін речовин, а можеш просто підняти свою дупу з дивана і почати працювати над собою, поставити собі за мету і вірити в себе. У цьому випадку ти обов'язково досягнеш успіху", - написав Олександр.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Згодна", "Дуже гаряче, штанці можна вище", "Красавчик", "Шкода, що далеко не всі це розуміють, або розуміють, але не хочуть робити".
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