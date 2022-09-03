Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем нового сезона "Холостяк". Шоу должно было выйти весной, но из-за войны релиз перенесли несмотря на то, что бизнесмен уже выбрал свою избранницу. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил похвастаться подкачанным телом без футболки.
"Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой, поставить себе цель и верить в себя. В этом случае ты обязательно добьешься успеха", - написал Александр.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Согласна", "Очень горячо, штанишки можно выше", "Красавчик", "Жаль, что далеко не все это понимают, или понимают, но не хотят делать".
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