Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем нового сезона "Холостяк". Шоу должно было выйти весной, но из-за войны релиз перенесли несмотря на то, что бизнесмен уже выбрал свою избранницу. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил похвастаться подкачанным телом без футболки.

"Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой, поставить себе цель и верить в себя. В этом случае ты обязательно добьешься успеха", - написал Александр.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Согласна", "Очень горячо, штанишки можно выше", "Красавчик", "Жаль, что далеко не все это понимают, или понимают, но не хотят делать".

Напомним, новый "Холостяк" Топольский накануне премьеры обратился к украинкам, но получил резкий ответ

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