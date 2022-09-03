Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість одружений з нотаріусом Христиною. Після початку війни Володимир вирушив до тероборони, а дружина Остапчука зайнялася благодійністю. А останнім часом пара разом не з'являлася і у фанатів з'явилися сумніви, що вони зараз все добре. При цьому Крістіна не забуває про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Христина вирішила побалакати з фанатами.
"Поговоримо?", - запропонувала зірка.
"Які питання ставити хлопцеві на першому побаченні", - написала фанатка.
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"Дружина є? Яка ЗП? Квартира є? Подарунки любиш дарувати? Весілля буде? Скільки см...?", - написала Христина перелік і потім зазначила, що це жарт.
"Як на мене, то краще особливо нічого не випитувати, крім важливих моментів, чоловіки не люблять питання", - написала зірка.
Нагадаємо, дружина Остапчука не забула про бездоганний зовнішній вигляд у особливий для неї день .
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після повернення до Києва згадала, як зараз важко жити в Україні.
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