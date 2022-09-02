Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У пари є двоє дітей – Гліб та Микита, який народився у 2020 році. Саліванчук, як і всі зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Саліванчук показала Гліба, з яким сталося нещастя.
"Гліб просто щасливчик. Спочатку коліно зашивали, тепер очі", - написала Ганна.
"Перша тривога у школі, але ми не в укритті, ми у лікарні, як бачите. Перший день у школі, навчальний. Ти щось вивчив? Коліно зашивали, тепер око", - сказала Ганна.
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"Вже другий день, а не перший", – відповів Гліб.
"Ну а сьогодні має бути повноцінний, то був святковий", - сказала у відповідь Саліванчук.
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