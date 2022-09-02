Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. У пары есть двое детей - Глеб и Никита, который родился в 2020 году. Саливанчук, как и все звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Саливанчук показала Глеба, с которым случилось несчастье.

"Глеб просто счастливчик. Сначала колено зашивали, теперь глаз", - написала Анна.

"Первая тревога в школе, но мы не в укрытии, мы в больнице, как видите. Первый день в школе, учебный. Ты что-то выучил? Колено зашивали, теперь глаз", - сказала Анна.

"Уже второй день, а не первый", - ответил Глеб.

"Ну а сегодня должен быть полноценный, то был праздничный", - сказала в ответ Саливанчук.

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