Анна уже долгое время живет в браке с продюсером Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Артистка частенько делится с поклонниками рецептами приготовления вкусных блюд, которыми балует свою семью.
В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить интересную закуску из баклажанов. При этом весь процесс она сняла на видео, представ в кадре крошечном белом топе, который удачно подчеркнул ее прелести.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
👉Баклажаны
👉яйца
👉Сухари панировочные
👉Крахмал
👉Мука
👉Соль, перец
👉масло растительное
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Для соуса:
👉Сметана
👉Чеснок
👉Укроп
Как объяснила Саливанчук, сначала чистим баклажаны, разрезаем их на 4 или 6 частей, вдоль, а хвостик оставляем. Натираем солью и даем постоять, чтобы ушла лишняя вода.
"Потом берем баклажан, мокаем в яйцо, затем в муку с крахмалом, снова в яйцо и затем в сухари и отправляем в разогретую сковородку, наполненную маслом - как во фритюре 🤣 С соусом вкуснее, пальчики оближешь💙", — добавила артистка.
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