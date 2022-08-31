Актриса Анна Саливанчук показала, чем может порадовать дома своего супруга, продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, а также детей.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Артистка частенько делится с поклонниками рецептами приготовления вкусных блюд, которыми балует свою семью.

В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить интересную закуску из баклажанов. При этом весь процесс она сняла на видео, представ в кадре крошечном белом топе, который удачно подчеркнул ее прелести.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

👉Баклажаны

👉яйца

👉Сухари панировочные

👉Крахмал

👉Мука

👉Соль, перец

👉масло растительное

Для соуса:

👉Сметана

👉Чеснок

👉Укроп

Как объяснила Саливанчук, сначала чистим баклажаны, разрезаем их на 4 или 6 частей, вдоль, а хвостик оставляем. Натираем солью и даем постоять, чтобы ушла лишняя вода.

"Потом берем баклажан, мокаем в яйцо, затем в муку с крахмалом, снова в яйцо и затем в сухари и отправляем в разогретую сковородку, наполненную маслом - как во фритюре 🤣 С соусом вкуснее, пальчики оближешь💙", — добавила артистка.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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