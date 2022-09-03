Дочка Олени Кравець із "Квартал 95" похвалилася зухвалим чином у шкірі та із сережками у вигляді хрестів.

Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість виховує трьох дітей - 19-річну Машу, а також двійнят Катю та Івана, яким нещодавно виповнилося по шість років. Марія виросла справжньою красунею і змалку займається танцями. А в 15 років з'їхала від батьків на орендовану квартиру, бо після народження двійнят місця в будинку не вистачало. Не забуває донька Кравець і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Марія поділилася фото, де позувала у шкіряній куртці та із сережками у вигляді хрестів у вухах. Дочка зірки опублікувала кілька фото, вражаючи виглядом.

"1818", - написала загадково Марія та додала, що вона знаходиться у Києві.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Неймовірна", "Красуня", "Маша", "Красива Маша в красивій куртці", "Ну зірка", "За куртку окремий лайк", "якщо мій bmw не виглядає так… я не хочу його.", "Дуже красива ", "Яка ж ти гарна".

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