Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість виховує трьох дітей - 19-річну Машу, а також двійнят Катю та Івана, яким нещодавно виповнилося по шість років. Марія виросла справжньою красунею і змалку займається танцями. А в 15 років з'їхала від батьків на орендовану квартиру, бо після народження двійнят місця в будинку не вистачало. Не забуває донька Кравець і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Марія поділилася фото, де позувала у шкіряній куртці та із сережками у вигляді хрестів у вухах. Дочка зірки опублікувала кілька фото, вражаючи виглядом.
"1818", - написала загадково Марія та додала, що вона знаходиться у Києві.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Неймовірна", "Красуня", "Маша", "Красива Маша в красивій куртці", "Ну зірка", "За куртку окремий лайк", "якщо мій bmw не виглядає так… я не хочу його.", "Дуже красива ", "Яка ж ти гарна".
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