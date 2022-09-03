Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" похвасталась дерзким образом в коже и с серьгами в виде крестов.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". Знаменитость воспитывает троих детей - 19-летнюю Машу, а также двойняшек Катю и Ивана, которым недавно исполнилось по шесть лет. Мария выросла настоящей красоткой и с самого детства занимается танцами. А в 15 лет съехала от родителей на съемную квартиру, так как после рождения двойнят места в доме не хватало. Не забывает дочь Кравец и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Мария поделилась фото, где позировала в кожаной куртке и с серьгами в виде крестов в ушах. Дочь звезды опубликовала несколько фото, впечатляя видом.

"1818", - написала загадочно Мария и добавила, что она находится в Киеве.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Невероятная", "Красотка", "Маша", "Красивая Маша в красивой куртке", "Ну звезда", "За куртку отдельный лайк", "если мой bmw не выглядит так… я не хочу его.", "Очень красивая", "Какая же ты красивая".

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