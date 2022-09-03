Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Надя і про Тікток, де ділиться багатьом цікавим. А цього разу Дорофєєва показала, як виглядала 22 роки тому.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я навіть відразу не впізнала", "Все Надя!! Беремо в нашу групу едиторів", "Опа і едіт робити не треба, неймовірна", "Що в дитинстві, що зараз дуже гарна", "Тільки фото березень 2021", " Надя, які квіти ти любиш? Варшаві, на харківських номерах", "ти на мене дуже в дитинстві була схожа, я рік тому була пряма така ж", "Фото з мирного і безтурботного життя як я хочу повернути той час", "Яка класна дівчинка виросла", " Тільки дізналася, що їй 32, просто богиня.

Нагадаємо, Дорофєєва показала себе в дитинстві та поділилася незвичайною шкільною історією .

А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва після шквалу критики несподівано звернулася до українців та зачепила Дорофєєву.

Також Politeka писала, що Дорофєєва з "шухером" на голові вразила домашнім чином.