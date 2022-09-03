Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая не так давно развелась с мужем Владимиром Дантесом. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Надя и об ТикТок, где делится многим интересным. А в этот раз Дорофеева показала, как выглядела 22 года назад.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я даже сразу не узнала", "Все Надя!! Берем в нашу группу эдиторов", "Опа и эдит делать не надо, невероятная", "Что в детстве, что сейчас очень красивая", "Только фото март 2021", "Надь, какие цветы ты любишь?", "Лютый эдит", "Так изменилась", "Красивая, очень-очень красивая", "Вау, невероятная", "Фотошоп, братан, фотошоп", "Мне кажется, я вас видела в Варшаве, на харьковских номерах", "ты на меня очень в детстве была похожа, я год назад была прям такая же", "Фото из мирной и беззаботной жизни как же я хочу вернуть то время", "Какая классная девочка выросла", "Только узнала, что ей 32, просто богиня".

Напомним, Дорофеева показала себя в детстве и поделилась необычной школьной историей

А еще Politeka сообщала, что Астафьева после шквала критики неожиданно обратилась к украинцам и зацепила Дорофееву

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