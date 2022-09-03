Напередодні артист, який живе в Івано-Франківську та останнім часом, як може, допомагає українським захисникам та постраждалим від вторгнення рф в Україну, приїхав до Києва та влаштував потужний вуличний концерт на Контрактовій площі.

Тепер же Лазановський показав, як подорожує Україною. На своїй сторінці в Instagram Сергій розмістив світлину, на якій у повний зріст позує в спальному вагоні потяга Укрзалізниці. Співак вдягнув майку з написом "лакшері", яка вдало підкреслила його біцепси, недарма ж він регулярно ходить до спортзалу.

"Готовий стати амбасадором Укрзалізниці🙈 P.S. Той момент, коли надпис на футболці відповідає дійсності😅 (жарт звичайно🙈)", — написав Лазановській під фото.

Шанувальники в коментарях підтримали співака: "Люкс, богемно 🤘", "Крутяк", "Красунчик! Ні - талановитий український красунчик!", "Гарно".

Також Сергій продовжив жартувати з підписниками, пропонуючи, яку функцію він би міг виконувати в потязі: "замість вішалки😅 от заходиш такий у ВІП купе, а там тобі зразу співають😎".

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