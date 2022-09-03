Накануне артист, который живет в Ивано-Франковске и в последнее время, как может, помогает украинским защитникам и пострадавшим от вторжения в Украину, приехал в Киев и устроил мощный уличный концерт на Контрактовой площади.

Теперь же Лазановский показал, как путешествует по Украине. На своей странице в Instagram Сергей разместил фотографию, на которой в полный рост позирует в спальном вагоне поезда Укрзализныци. Певец надел майку с надписью "лакшери", которая удачно подчеркнула его бицепсы, недаром же он регулярно ходит в спортзал.

"Готов стать амбассадором Укрзализныци🙈 PS Тот момент, когда надпись на футболке соответствует действительности😅 (шутка конечно 🙈)", - написал Лазановской под фото.

Поклонники в комментариях поддержали певца: "Люкс, богемно 🤘", " Крутяк", "Красавчик! Нет - талантливый украинский красавчик!", "Хорошо".

Также Сергей продолжил шутить с подписчиками, предлагая, какую функцию он мог бы выполнять в поезде: "вместо вешалки 😅 вот заходишь такой в ​​ВИП купе, а там тебе сразу поют 😎".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.