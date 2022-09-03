Цього разу Єфросиніна влаштувала новий випуск "Іспит. Нова реальність" з українською моделлю та співачкою Дашею Астаф'євою. Це історія про те, як українські артисти займають активну позицію не словом, а справою наближають Україну до перемоги.

У ході інтерв'ю зізналася Даша, що нарешті завела нові відносини.

"Згідно з моїм звичним сприйняттям залицянь, я думаю: "Що за дивак?" ми з нього зробили таку лавку!" Приїдь, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив", - розповіла співачка.

Даша розповіла, що мало зустрічала чоловіків, які самі влаштовують свій побут таким затишним та красивим, куди хочеться увірватися. Увірватися зі своїми двома собаками, навести там галас.

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«Їдемо знайомитись з батьками — млинець, мені вже скоро на пенсію, проводжатимуть, цокатимемося, а я це хвилююся. Таке щось нове. Звичайно, мені боляче і незручно радіти, що я така щаслива» - зізналася Даша.

«Даша @da_astafieva стала однією з перших героїнь Екзамену, коли ми його лише запустили чотири роки тому. Чесно скажу, зараз розмовляла як із зовсім іншою жінкою. Даша стала тонкою і глибокою, чутливою та сильною одночасно, її оголеність із зовнішньої трансформувалася в глибину» - висловилася Єфросиніна.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.