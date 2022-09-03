В этот раз Ефросинина устроила новый выпуск "Экзамен. Новая реальность" с украинской моделью и певицей Дашей Астафьевой. Это история о том, как украинские артисты занимают активную позицию, не словом, а делом приближают Украину к победе.
В ходе интервью призналась Даша, что наконец-то завела и новые отношения.
"Согласно моему привычному восприятию ухаживаний, я думаю: "Что за чудак?" Все говорят : "Полетели на Мальдивы" или "А хочешь, я тебе это..." А тут человек рассказывает: "А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую скамеечку!" Приезжай, посидим... А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил", – рассказала певица.
Даша рассказала, что мало встречала мужчин, которые сами устраивают свой быт таким уютным и красивым, куда хочется ворваться. Ворваться со своими двумя собаками, навести там шум.
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«Едем знакомиться с родителями — блин, мне уже скоро на пенсию, будут провожать, цокаться будем, а я это волнуюсь. Такое что-то новое. Конечно, мне больно и неудобно радоваться, что я так счастлива» - призналась Даша.
«Даша @da_astafieva стала одной из первых героинь Экзамена, когда мы его только запустили четыре года назад. Честно скажу, сейчас разговаривала как с совершенно другой женщиной. Даша стала тонкой и глубокой, чувствительной и сильной одновременно, ее обнаженность из внешней трансформировалась в глубину» - высказалась Ефросинина.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.