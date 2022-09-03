На своїй сторінці в Instagram 50-річний шеф-кухар колумбійського походження показав шанувальникам, як приготувати солодкий омлет з ягодами.
"Коли хочеться чогось солоденького, ситного, але при цьому легкого — це саме те, що треба 👌", — рекомендує Хіменес-Браво.
Для приготування нам знадобляться:
• Черешні без кісточки — 200 грам
• Цукор — 50 грам
• Лимон — 10 грам
• Яйця — 3 шт
• Какао — 1 ст.л
• Вершкове масло — 20 грам
Також для начинки потрібно взяти:
• Сир — 100 грам
• Цукрова пудра — 30 (орінтуйтесь по бажанню солодкості)
• Лимон — 10 грам
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Також Ектор пропонує прикрасити готовий омлет. Для декору знадобляться такі інгредієнти:
• Цукрова пудра
• Ожина — 40 грам
• Лохина — 40 грам
"Вигадую рецепти для вас, які сам готовий їсти щодня", — заявив шеф-кухар та показав увесь процес приготування на відео:
Шанувальники зірки "Майстер Шеф" одразу поспішили оцінити страву в коментарях: "Дуже цікавий рецепт", " Ніколи не куштували омлет солодкий 🤩але з рецепти видно - смакота ! тож тепер обов’язково спробую", "Ну що ж, будем пробувать готувати🔥".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
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