На своїй сторінці в Instagram 50-річний шеф-кухар колумбійського походження показав шанувальникам, як приготувати солодкий омлет з ягодами.

"Коли хочеться чогось солоденького, ситного, але при цьому легкого — це саме те, що треба 👌", — рекомендує Хіменес-Браво.

Для приготування нам знадобляться:

• Черешні без кісточки — 200 грам

• Цукор — 50 грам

• Лимон — 10 грам

• Яйця — 3 шт

• Какао — 1 ст.л

• Вершкове масло — 20 грам

Також для начинки потрібно взяти:

• Сир — 100 грам

• Цукрова пудра — 30 (орінтуйтесь по бажанню солодкості)

• Лимон — 10 грам

Також Ектор пропонує прикрасити готовий омлет. Для декору знадобляться такі інгредієнти:

• Цукрова пудра

• Ожина — 40 грам

• Лохина — 40 грам

"Вигадую рецепти для вас, які сам готовий їсти щодня", — заявив шеф-кухар та показав увесь процес приготування на відео:

Шанувальники зірки "Майстер Шеф" одразу поспішили оцінити страву в коментарях: "Дуже цікавий рецепт", " Ніколи не куштували омлет солодкий 🤩але з рецепти видно - смакота ! тож тепер обов’язково спробую", "Ну що ж, будем пробувать готувати🔥".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

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