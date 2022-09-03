Настя Каменських заговорила про важливість стосунків під час війни та розповіла, що її підтримує тепер, після повернення додому.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Настя Каменських нещодавно випустила черговий кліп, у якому постаралася максимально привернути до себе увагу. Також Каменських у соціальній мережі висловилася про історію створення нової композиції.

«Так незвичайно спостерігати, як згодом зміст пісні "Кришталь" змінився сам собою, хоча текст залишився таким самим, яким він був написаний до війни. І дивитися на це фото, зняте ще до війни, ніби воно зроблено в минулому житті

Але, якими б не були часи, як би все навколо і всередині нас не змінювалося, кохання – це те, що живе поза часом та простором. І якщо вона справжня і сильна, хоч би якими були труднощі, за це почуття треба триматися і оберігати» - висловилася Каменських.

У мережі відреагували по-своєму: «Краса 😍; Дуже красива пісня та кліп ❤️ дякую Вам🙌; Які правильні слова ❤️; І коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло, як кришталь. Згадай лише одне Азовсталь🔥; Привіт, ти така гаряча 😍🔥; Яка краса 😍✨; Українська пісня найкраща❤️🙌; виглядайте чудово».

Майже півроку Каменських провела закордоном і зараз показує українцям, як вона сумувала за домом. Повернулася до Києва співачка без Потапа, але це не заважає їй працювати досить активно.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.

Як повідомляла Politeka, Каменських виявила слабке виправдання співпраці з Росії після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитись.