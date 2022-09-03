Настя Каменских заговорила о важности отношений во время войны и рассказала, что ее поддерживает теперь, после возвращения домой.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских недавно выпустила очередной клип, в котором постаралась максимально привлечь к себе внимание. Также Каменских в социальной сети высказалась об истории создания новой композиции.

«Так необычно наблюдать, как со временем смысл песни "Хрусталь" изменился сам по себе, хотя текст остался таким же, каким он был написан до войны. И смотреть на это фото, снятое еще до войны, как будто оно сделано в прошлой жизни

Но, какими бы ни были времена, как бы все вокруг и внутри нас ни менялось, любовь – это то, что живет вне времени и пространства. И если она настоящая и сильная, какими бы ни были трудности, за это чувство надо держаться и оберегать» - высказалась Каменских.

В сети отреагировали по-своему: «Красота😍; Очень красивая песня и клип ❤️ спасибо Вам🙌; Какие правильные слова ❤️; И когда ты захочешь сдаться, потому что все треснуло, как хрусталь. Вспомни только одно Азовсталь🔥; Привет, ты такая горячая😍🔥; Какая красота 😍✨; Украинская песня самая лучшая❤️🙌; выглядите отлично».

Практически полгода Каменских провела заграницей и сейчас показывает украинцам, как она скучала по дому. Вернулась в Киев певица без Потапа, но это не мешает ей заниматься работой довольно активно.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.