Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка активно їздить країнами з концертами та підтримує українців. Артистка також досить рідко спілкувалася з шанувальниками та не говорила про плани на майбутнє, тож новина для шанувальників нещодавно з'явилася досить цікавою.

Щоб бути більш відкритою з фанатами і хоч іноді розкривати деталі свого життя, Тіна завела свій Телеграм-каналу та назвала це "Щоденник мрійниці", запрошуючи подивитися на її одкровення.

«Тіна, ти як квіточка ❤; Моя ти зая❤️; Красуня 🔥; Кароль наша мрійниця. А ми мріємо про Вас; Коли ти посміхаєшся, все довкола розквітає! Твоя посмішка і блискучі очі допомагають нам жити у цей складний час! Будь щаслива на перекір усім, хто хоче тобі зробити боляче! Твій голос і сміх це зараз твоя зброя!» - пишуть у мережі.

Також після початку війни Тіна активно зайнялася благодійним концертами, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Кароль і про Тікток, де зірка поділилася відео, як співає пісню "Червона калина".

"Новое звучание "Червоної калини". Как вам?", - написала Кароль.

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