Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая активно ездит по странам с концертами и поддерживает украинцев. Артистка также довольно редко общалась с поклонниками и не говорила о планах на будущее, поэтому новость для поклонников недавно появилась довольно интересная.

Чтобы быть более открытой с фанатами и хоть иногда раскрывать детали своей жизни, Тина завела свой Телеграм-канала и назвала это "Дневник мечтательницы", приглашая посмотреть на ее откровения.

«Тина, ты как цветочек ❤; Моя ты зая❤️; Красотка 🔥; Кароль наша мечтательница. А мы мечтаем о Вас; Когда ты улыбаешься, все вокруг расцветает! Твоя улыбка и сверкающие глаза помогают нам жить в это сложное время! Будь счастлива на перекор всем, кто хочет тебе сделать больно! Твой голос и смех это сейчас твое оружие!» - пишут в сети.

Также после начала войны Тина активно занялась благотворительным концертами, собирая деньги в помощь Украине. Не забывает Кароль и о ТикТок, где звезда поделилась видео, как поет песню "Червона калина".

"Новое звучание "Червоної калини". Как вам?", - написала Кароль.

Напомним, Кароль впервые после возвращения в Киев устроила эпатажную съемку

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