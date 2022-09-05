Єфросиніна зізналася, чому так довго не публікувала нове інтерв'ю з Дашею Астаф'євою, про що тепер повідомила Інстаграм.

Нещодавно Єфросиніна влаштувала новий випуск "Іспит. Нова реальність" з українською моделлю та співачкою Дашею Астаф'євою. Під час розмови Даша розповідала не лише про допомогу українським захисникам. Вона зізналася, що шлях її далеко не такий простий, як здається.

Артистка не тільки була у депресії, встигла завести довгоочікувані стосунки, а й почала дуже активно спілкуватися з батьками через переживання.

«Ця розмова відбулася ще два місяці тому. Якраз колись почався пекельний, безжальний, жорстокий хейт на знищення. І ми не дали інтерв'ю, злякалися. А тепер все ж таки зважилися. Не можна, щоб нас так ламали, не можна дати злість перемогти. Не можна відмовлятися від доброго на догоду злим» - висловилася Єфросиніна.

У ході інтерв'ю зізналася Даша, що нарешті завела нові відносини.

"Згідно з моїм звичним сприйняттям залицянь, я думаю: "Що за дивак?" ми з нього зробили таку лавку!" Приїдь, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив", - розповіла співачка.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.