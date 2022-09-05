Ефросинина призналась, почему так долго не публиковала новое интервью с Дашей Астафьевой, о чем теперь сообщила в Инстаграм.

Не так давно Ефросинина устроила новый выпуск "Экзамен. Новая реальность" с украинской моделью и певицей Дашей Астафьевой. Во время беседы Даша рассказывала не только о помощи украинским защитникам. Она призналась, что путь ее далеко не так прост, как кажется.

Артистка не только была в депрессии, успела завести долгожданные отношения, но и стала очень активно общаться с родителями из-за переживаний.

«Этот разговор произошел еще два месяца назад. Как раз когда начался адский, безжалостный, жестокий хейт на уничтожение. И мы не выдали интервью, испугались. А теперь все же решились. Нельзя, чтобы нас так ломали, нельзя дать злости победить. Нельзя отказываться от доброго в угоду злым» - высказалась Ефросинина.

В ходе интервью призналась Даша, что наконец-то завела и новые отношения.

"Согласно моему привычному восприятию ухаживаний, я думаю: "Что за чудак?" Все говорят : "Полетели на Мальдивы" или "А хочешь, я тебе это..." А тут человек рассказывает: "А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую скамеечку!" Приезжай, посидим... А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил", – рассказала певица.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.