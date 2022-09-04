Як пише Politeka.net, Даша Петрожицька - відома українська актриса та зірка серіалу "Папік". Знаменитість також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться найцікавішим. А цього разу Дарина поділилася кадрами із моря.

«Море

Перезавантаження вдалося! Продовжуємо підтримку та допомогу нашій Україні

Щодня дякуємо Захисникам, які захищають нашу країну

А так.

Скажу вам чесно..якщо у вас є смог-робіть перезавантаження собі і набирайтеся сил для допомоги!

Кажуть, що насамперед потрібно самому дбати про себе. У моєму випадку я сама про себе не дуже дбала

Та я безмежно вдячна, що дбає про мене!", - написала Петрожицька.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Красуня", "Все вірно", "Моя квіточка", "Сонечко", "Моє", "Та ми іноді про себе забуваємо", "Найкраща".

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