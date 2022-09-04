Як пише Politeka.net, Даша Петрожицька - відома українська актриса та зірка серіалу "Папік". Знаменитість також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться найцікавішим. А цього разу Дарина поділилася кадрами із моря.
«Море
Перезавантаження вдалося! Продовжуємо підтримку та допомогу нашій Україні
Щодня дякуємо Захисникам, які захищають нашу країну
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Падчерка Потапа прилетіла до України після таємного весілля, Горова показала свого зятя: "Боже мій, хто це?"
Скандал у літаку, неадекватна росіянка вдарила дитину з України: дівчинка мала подушку з воїном ЗСУ
"І це лише початок": тисячі окупантів опинилися в оперативному оточенні, нові подробиці
"Це крутіше "зеків Пригожина" та бомжів": росіяни придумали, кого ще можна кинути в котел війни
А так.
Скажу вам чесно..якщо у вас є смог-робіть перезавантаження собі і набирайтеся сил для допомоги!
Кажуть, що насамперед потрібно самому дбати про себе. У моєму випадку я сама про себе не дуже дбала
Та я безмежно вдячна, що дбає про мене!", - написала Петрожицька.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Красуня", "Все вірно", "Моя квіточка", "Сонечко", "Моє", "Та ми іноді про себе забуваємо", "Найкраща".
Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька у національному костюмі запалила на сцені у Німеччині
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька топлес зачарувала українців, прикрившись одним букетом
Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька чесно показала, як виглядає без фільтрів