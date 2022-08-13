Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса и звезда сериала "Папик". Знаменитость после начала войны уехала в Германию к своему парню, который забрал ее еще в первый месяц. Дарья, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Петрожицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда решила выйти в сторис, опубликовав новые кадры.
"Всем привет. Короче, знаете, очень долго выбирала фильтр, с которым я бы снимала себя, чтобы чувствовать себя красивой и решила никакой не выбирать. Привет, давно меня не было, я соскучилась. Поэтому давайте поговорим. Хотя бы на начале так", - написала сказала Петрожицкая и предложила фанатам задавать вопросы.
"Да зачем те фильтры", - написал фан.
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"Ибо мое "не время" затянулось", - честно ответила Дарья, намекая, что пока не ухаживает особо за собой.
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая эффектно присела в пиджаке без ничего
Также Politeka писала, что звезда "Папика" Петрожицкая рассказала, что впервые сделала с 24 февраля
А еще Politeka сообщала, что звезда "Папика" Петрожицкая разоткровенничалась о парне, который ее приютил в Германии