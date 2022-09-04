Как пишет Politeka.net, Даша Петрожицкая - известная украинская актриса и звезда сериала "Папик". Знаменитость также ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным. А в этот раз Дарья поделилась кадрами с моря.

"Море

Перезагрузка удалась! Продолжаем поддержку и помощь нашей Украине

Каждый день благодарим Защитников, защищающих нашу страну

А так.

Скажу вам честно..если у вас есть смог-делайте перезагрузку себе и набирайтесь сил для помощи!

Говорят, что в первую очередь нужно самому заботиться о себе. В моем случае, я сама о себе не очень заботилась

Да я безгранично благодарна, что заботится обо мне!", - написала Петрожицкая.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Все верно", "Мой цветочек", "Солнышко", "Мое", "Да мы иногда о себе забываем", "Самая лучшая".

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая в национальном костюме зажгла на сцене в Германии

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