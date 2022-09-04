Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт", а після цього брала участь у конкурсі "Міс Світу", але там навіть не змогла пройти у фінал, що проходив в Ізраїлі. А після початку війни Неплях встигла змінити 11 країн, але все ж таки повернулася в Україну і навіть заговорила українською мовою. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Неплях поділилася фото, де позувала у сукні, яка ідеально підкреслила її фігуру.
"Вони сказали: "Бог - жінка".
Але мені це не потрібне.
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Я вважаю за краще бути королевою Божого серця", - написала Ганна.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Фігура, ви виглядаєте дуже круто", "Богиня", "Яка гарна".
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