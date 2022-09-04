Модель "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как проводит время в Риме, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая победила на "Мисс Украина Вселенная". Звезда после этого в Израиле была на "Мисс Мира", но не смогла одержать победу. А после начала войны Неплях успела сменить более 10 стран проживания, но все же вернулась обратно в Украину. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась эффектными кадрами из Рима, Италия. Звезда была в блузе и юбке с разрезом от бедра.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Роскошно", "Просто королева", "Как же глаз радует, что вы не сухая таранка, а сочная украинская женщина", "Вам очень подходит этот образ".

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