Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая победила на "Мисс Украина Вселенная". Звезда после этого в Израиле была на "Мисс Мира", но не смогла одержать победу. А после начала войны Неплях успела сменить более 10 стран проживания, но все же вернулась обратно в Украину. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась эффектными кадрами из Рима, Италия. Звезда была в блузе и юбке с разрезом от бедра.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Роскошно", "Просто королева", "Как же глаз радует, что вы не сухая таранка, а сочная украинская женщина", "Вам очень подходит этот образ".
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Нашей артиллерии будет абсолютно безразлично": почему массовая мобилизация не поможет россии
Укрзализныця снова запускает бесплатный проезд: кто может воспользоваться, а также получить денежную помощь
Могилевская спустилась в метро и сразила шикарным образом: "Очаровательная леди"
Самая богатая певица Украины показала дочек в школьной форме и мужа-миллиардера: "Молюсь, чтобы..."
Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в компании красавиц-сестричек заставила украинок завидовать
А еще Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях в крошечном костюме вызвала недоумение
Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях устроила эффективную тренировку в спортивном мини