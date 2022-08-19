Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей "Мисс Украина Вселенная". После этого звезда отправилась на конкурс "Мисс Мира", но одержать победу девушке на проекте не удалось. Звезда после начала войны долгое время путешествовала и сменила более 10 стран, но все же вернулась в Украину. Модель, как и другие украинские звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Анна даже недавно перешла на украинский язык, хотя долгое время продолжала говорить на русском. Не забывает Неплях и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анна поделилась публикацией, в которой рассказывали об инициативе, по которой женщинам разрешат выходить замуж за нескольких мужчин.

"Поддерживаю! Если один муж меня не вывозит, то несколько будет в самый раз", - написала Неплях и поставила смайлик смеха.

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