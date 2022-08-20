Анна Неплях, которая ранее стала обладательницей титула "Мисс Украина 2021", продолжает впечатлять украинцев и в этот раз показала своих сестер.

Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей "Мисс Украина Вселенная". Девушка спокойно относится к критике и даже с юмором реагировала на высмеивание ее лишнего веса в последнее время.

Обсуждения и различные резкие вопросы не влияют на планы Анны и ее образ жизни. В этот раз девушка показала яркий кадр сразу с несколькими сестрами. Они собрались вместе, чтобы поприветствовать одну из них с радостным событием.

«4 сестры и первая свадьба😍» - пишет Анна.

В сети реагируют на увиденное: «Я не знала, что вас в семье столько красивых девушек❤️; Как хороши 😍; Младшие всегда первые, ну почти всегда)); Шикарные девушки ❤️; У вас родная сестра? Все ли на фото двоюродные?; Великолепные🔥; Какие же вы красивые😍; Шикарные 😍; Красавицы 😍; Очень хорошие; Анечка, где делали мейк и прическу?; Какие красивые, вы все родные? 😍».

Также Анна поделилась публикацией, в которой рассказывали об инициативе, по которой женщинам разрешат выходить замуж за нескольких мужчин.

"Поддерживаю! Если один муж меня не вывозит, то несколько будет в самый раз", - написала Неплях и поставила смайлик смеха.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в крошечном костюме вызвала недоумение

А еще Politeka сообщала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях устроила эффективную тренировку в спортивном мини

Также Politeka сообщала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях похвасталась еще одним своим талантом