Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Маша після 24 лютого активно зайнялася допомогою тим, хто постраждав від війни. Не забуває Єфросиніна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Маша поділилася фото зі своїм сином Олександром.
"Ми віримо у Кохання", - написала Маша.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
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"Як він виріс Маш .... Просто вже інтелігентний мужик", "На цьому фото Ви Марія дуже схожі на свою сестру Лізу", "Маша дуже Вас люблю, але благаю, наберіть вагу", "Худо-страшна.. товста - ще май страшна ... можна оцінювати і за другі якості людини ...", "Ідеального чоловіка можна тільки народити самій", "Машуля, яка худенька", "Маша, бажаю вам натхнення і радості", "Маша, вам не йде такий надмірний худоба! Перегляньте свій режим... Бо чесно, як анорексія ((, без образ", "А чому не в Україні?").
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А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна зганьбилася перед українцями через нове інтерв'ю російською
Також Politeka писала, що Єфросиніна тонко потролила хейтерів у відповідь на довгі місяці критики .