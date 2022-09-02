Популярная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая в последние месяцы наткнулась на жесткую критику в соцсетях из-за языкового вопроса, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась милым черно-белым фото и поделилась своим наблюдением, а заодно и потроллила своих хейтеров.

На новой фотографии Маша запечатлела себя сама, похоже, она прилегла отдохнуть. Перед камерой звезда появилась в простом домашнем наряде, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж и уставший вид.

В подписи к публикации Ефросинина тонко потроллила свои критиков, которые в последнее время больше хейтили ее не за внешность, а за русский язык. "Боже, люди, радость-то какая! Зашла в комменты под предпоследними видео, и как хлынуло у меня довоенными ощущениями: "переделана, вся в филлерах, косметолог-г*вно, старая-худая анарексика!". Спасибо вам, аж стало легче…", - написала телеведущая.

В комментариях к фото пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию Марии: "Не обращайте внимания! Зависть", "Вы замечательная!", "Ну если так говорят, значит все супер", "Люди не меняются", "Чтоб все-таки "страшные" были", "Значит все нормально", "Маша, вы очаровательны, всегда были и будете", "Крутая ответка! Маша, вы огонь", "Невероятной красоты женщина", "Ей, то все наши люди, которым вечно все будет не так. А Вы всегда прекрасна". "Вы красавица".

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