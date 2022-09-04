Даша Астафьева призналась, что переживает тяжелый военный период не так просто, как кажется поклонникам.

Как известно, Даша Астафьева пошла помогать в кухню для украинских защитников, она осталась в Украине вместе с семьей. Так случилось, что именно в этот самый трудный период она встретила свою любовь.

О новой любви, борьбе с депрессией и позиции относительно украинских выехавших за границу артистов Астафьева рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Даша рассказала, что даже давать интервью ей несколько сложно: «Не хочу сидеть улыбаться и рассказывать, как мне хорошо и как все классно. Блин, мне реально сейчас хр*ново. И найти в себе смелость рассказать о том, что тебе хр*ново внутри морально, так еще и физически, потому что ты устаешь, хр*ново от страха, от ситуации, в которой ты живешь».

Сейчас Астафьеву помогает успокоить мама, хоть она живет не с ней, но по словам Даши, они постоянно на связи.

"Мои родители всю жизнь тяжело работали, они помогали нам становиться на ноги с братом. За что они сейчас заслужили такую жизнь? Они не отлипают от телефонов, смотрят всю эту жесть, читают все эти ужасные новости. Я считаю, что это очень жестко для родителей: читать, разбираться, слушать этих военных экспертов", – высказалась Даша.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.