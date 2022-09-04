Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Маша после 24 февраля занялась активно помощью тем, кто пострадал от войны. Не забывает Ефросинина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Маша поделилась фото со своим сыном Александром.
"Мы верим в Любовь", - написала Маша.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Как он вырос Маш …. Просто уже интеллигентный мужик", "На этом фото Вы Мария очень похожи на свою сестру Лизу", "Маша очень Вас люблю, но умоляю, наберите вес", "Худа-страшная.. толстая -еще имей страшная...можно оценивать и за вторые качества человека...", "Идеального мужчину можно только родить самой", "Машуля, какая худенькая", "Маша, желаю вам вдохновения и радости", "Маша, вам не идет такой чрезмерный скот! Просмотрите свой режим…. Ибо честно, как анорексия ((, без образ", "А почему не в Украине?".
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А еще Politeka сообщала, что Ефросинина опозорилась перед украинцами из-за нового интервью на русском
Также Politeka писала, что Ефросинина тонко потроллила хейтеров в ответ на долгие месяцы критики