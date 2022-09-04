Відомий шоумен Іраклі Макацарія нерідко разом зі своєю дружиною вражає образами та новими кадрами в Інстаграмі.

Як пише Politeka.net , Іраклі Макацарія – відомий український та грузинський шоумен, який зовсім недавно з мушем відгуляв весілля. Разом із молодою обраницею артист влаштував свято для них та близьких.

Обранкою 37-річного "Холостяка" стала Ліза Чичуа. Відомо, що дружина Макацарії молодша за нього на 17 років, але різниця у віці не завадила парі будувати щасливі стосунки. При цьому про себе пара намагається не розповідати на публіку та не влаштовує шоу зі своїх стосунків.

Новий кадр із молодою дружиною Іраклі вразив поклонників, дівчина постаралася створити сонячний образ: «Дуже гарна дівчина. Ангел» - додають у мережі.

Так, ще на одній новій фотографії Іраклі та Ліза зображені на пляжі в цікавому місці, а за їхніми спинами видно незвичайну високу скульптуру. Перед камерою шоумен з'явився у темних шортах та смугастій сорочці, тоді як Ліза постала у незвичайному образі.

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