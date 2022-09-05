Як пише Politeka.net, Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка та учасниця Олімпійських ігор. Зірка кілька років тому зважилася взяти участь у шоу "Танцях із зірками", де не змогла перемогти, натомість стала улюбленицею судді Влада Ями. Ганна, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Різатдінова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна поділилася кадрами тренування.
"Провела онлайн-тренування", - написала Анна під відео.
Повідомлялося, що Ганна Різатдінова вирішила зайнятися вправами не лише для того, щоб тримати себе у формі, а й розрядиться від негативних коментарів, які їй шлють зухвалі жителі країни-агресора.
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«Я знайшла ліки від негативних коментарів з боку РФ, не реагувати та зайнятися спортом. Усім раджу 💪🏼», - написала Різатдінова.
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