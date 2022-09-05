Улюблениця Влада Ями з "Танців зі зірками" Ганна Різатдінова влаштувала тренування, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка та учасниця Олімпійських ігор. Зірка кілька років тому зважилася взяти участь у шоу "Танцях із зірками", де не змогла перемогти, натомість стала улюбленицею судді Влада Ями. Ганна, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Різатдінова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна поділилася кадрами тренування.

"Провела онлайн-тренування", - написала Анна під відео.

Повідомлялося, що Ганна Різатдінова вирішила зайнятися вправами не лише для того, щоб тримати себе у формі, а й розрядиться від негативних коментарів, які їй шлють зухвалі жителі країни-агресора.

«Я знайшла ліки від негативних коментарів з боку РФ, не реагувати та зайнятися спортом. Усім раджу 💪🏼», - написала Різатдінова.

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