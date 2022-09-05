Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка и участница Олимпийских игр. Звезда несколько лет назад решилась участвовать в шоу "Танцях з зірками", где не смогла победить, зато стала любимицей судьи Влада Ямы. Анна, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна поделилась кадрами тренировки.
"Провела онлайн-тренировку", - написала Анна под видео.
Сообщалось, что Анна Ризатдинова решила заняться упражнениями не только для того, чтобы держать себя в форме, но и разрядится от негативных комментариев, которые ей шлют наглые жители страны-агрессора.
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«Я нашла лекарство от негативных комментариев со стороны РФ, не реагировать и заняться спортом. Всем советую 💪🏼», - написала Ризатдинова.
Напомним, Анна Ризатдинова впечатлила горячей тренировкой в спортзале, кадры
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