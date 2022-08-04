Художественная гимнастка Анна Ризадинова, также участвовавшая в шоу "Танці з зірками", попала в беду за границей.

На своей странице в Instagram олимпийская чемпионка, которая вместе с сыном находится в Испании, разместила пост-крик души.

Сначала у ее сына Романа подскочила температура, пришлось обратиться к врачу. Затем днем ​​Ризатдинова поехала по делам, оставив арендованный автомобиль на стоянке в людном городе.

"Когда я вернулась к авто, я была в шоке. Стекло было выбито, украден рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи, купленные в съемную квартиру. Было 6 пакетов с новыми вещами для квартиры 🤬 Наверняка работали настоящие профессионалы, потому что так быстро и так много вещей украсть…», – рассказала Анна.

Далее спортсменка поехала в полицию и написала заявление, но ее сразу предупредили, что вряд ли что-то удастся найти.

"Что самое циничное, сегодня я приехала на место преступления, надеясь, что найду хотя бы паспорт. И увидела машину, с таким же разбитым задним стеклом! Ужас! Выходит, что эти воры работают каждый день! И никто из местных властей не делает ничего!" Сегодня не было ни одной полицейской машины в этом районе!", - подчеркнула Ризатдинова.

К счастью, страховка, по крайней мере, покрыла все повреждения арендованного авто.

"После такого "удачного" дня я пришла домой и почувствовала температуру 😓 Что будет дальше, не знаю…", - признается гимнастка.

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