На своей странице в Instagram олимпийская чемпионка, которая вместе с сыном находится в Испании, разместила пост-крик души.
Сначала у ее сына Романа подскочила температура, пришлось обратиться к врачу. Затем днем Ризатдинова поехала по делам, оставив арендованный автомобиль на стоянке в людном городе.
"Когда я вернулась к авто, я была в шоке. Стекло было выбито, украден рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи, купленные в съемную квартиру. Было 6 пакетов с новыми вещами для квартиры 🤬 Наверняка работали настоящие профессионалы, потому что так быстро и так много вещей украсть…», – рассказала Анна.
Далее спортсменка поехала в полицию и написала заявление, но ее сразу предупредили, что вряд ли что-то удастся найти.
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"Что самое циничное, сегодня я приехала на место преступления, надеясь, что найду хотя бы паспорт. И увидела машину, с таким же разбитым задним стеклом! Ужас! Выходит, что эти воры работают каждый день! И никто из местных властей не делает ничего!" Сегодня не было ни одной полицейской машины в этом районе!", - подчеркнула Ризатдинова.
К счастью, страховка, по крайней мере, покрыла все повреждения арендованного авто.
"После такого "удачного" дня я пришла домой и почувствовала температуру 😓 Что будет дальше, не знаю…", - признается гимнастка.
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