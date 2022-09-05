Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Учасниця дійшла до фіналу проекту, але там поступилася перемогою Ганні Богдан. Парі не вдалося побудувати в результаті щасливі стосунки, а Юля стала досить успішною блогеркою і нещодавно набула свого кохання.

Не забуває Юлія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами з нової фотосесії, вразивши закулісними кадрами. Зірка була у блузі, міні та ботфортах. Бельченко без сорому показуючи свої розкішні форми, вражаючи українців.

"Буде гармата-ракета", - написала зірка.

Варто зазначити, що Юля, як і інші українські зірки, підтримують українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка після початку війни неодноразово показувала, як ходила зі своєю мамою плести сітки для військових до школи.

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