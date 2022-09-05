Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка нещодавно розійшлася з чоловіком Володимиром Дантесом. У цей же час розлучилися і найкращі друзі пари – Даша та Михайло Кацуріни, відомі ресторатори. Після цього Надю застали на відпочинку з Кацуріним у Барселоні. А Дантес часто почав світитися з Дашею. І якщо Дорофєєва підтвердила новий роман, то Володимир поки що не поспішає, хоча пара активно підігріває чутки всіляко про це. А цього разу Михайло Кацурін вирішив зацікавити фанів, поділившись несподіваним кадром у своєму Інстаграмі.

"Відкрили з Надею Дорофєєвою шоурум "піджаки та музика". Як вам концепт?", - написав Мишко показуючи музичні інструменти та піджаки, які висіли поряд.

"Чорт, кохані, стільки смс таких. Це був жарт. Ну який "музика та піджаки". Це просто моя апаратура та піджаки вдома", - написав після Кацуріна і показав коментар фана.

"Заберу стовпчики і ту штучку під мак. Скільки грошей?", - написав фан.

Нагадаємо, Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

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