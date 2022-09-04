Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". Звезда также недавно заявила, что расстается со своим супругом Владимиром Дантесом. В это же время стало известно о разводе друзей звездной семьи - Миши и Даши Кацуриных, известных рестораторов. После этого Надю и Мишу засекли на отдыхе в Барселоне и Дорофеева не стала скрывать, что у нее новый роман. А Владимир стал довольно часто появляться с Дашей и на днях ходил на первое сентября вместе с детьми Кацуриных. Но пока Дантес не подтверждает, что он вместе с Дашей.

Надя же теперь довольно часто делится фото и видео со своим новым возлюбленным. И этот раз не стал исключением, ведь Дорофеева опубликовала сторис, где показала, как проводит время с Мишей. Кацурин сделал репост фотографии на свою страничку после этого.

"Работает над новым выпуском, который снято в любимом Киеве", - написала Надя.

"Чистая правда", - подтвердил Миша.

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