Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", в якій була протягом 10 років. Зараз артистка займається сольною кар'єрою, а після початку війни поїхала до Нідерландів з дітьми. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Камінська поділилася фото, де позувала у купальнику. Незважаючи на те, що Нідерланди набагато на північ від України, як можна помітити, погода на початку вересня була досить сонячною.

"Вигуляла свій улюблений купальник на північному морі. Морські котики були щасливими. А медузи ледь не здохли від захоплення", - написала Слава.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"По-моєму не тільки медузи", "Як завжди у чудовій формі", "Спокуслива богиня", "Одна конструкція, купальника то й не видно", "Люблю твій гумор", "Очевидно, я називатиму тебе малюком, якщо у тебе буде щось велике та сильне”.

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