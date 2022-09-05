Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой была на протяжении 10 лет. Сейчас же артистка занимается сольной карьерой, а после начала войны уехала в Нидерланды с детьми. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Каминская поделилась фото, где позировала в купальнике. Несмотря на то, что Нидерланды намного северней Украины, как можно заметить, погода в начале сентября была довольно солнечная.

"Выгуляла свой любимый купальник на северном море. Морские котики были счастливы. А медузы чуть не сдохли от восторга", - написала Слава.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"По-моему не только медузы", "Как всегда в отличной форме", "Соблазнительная богиня", "Одна конструкция, купальника то и не видно", "Обожаю твой юмор", "Очевидно, я буду называть тебя крохой, если у тебя будет что-то большое и сильное".

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