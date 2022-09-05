Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча, а Оля Полякова – популярна співачка. Артистка випустила пісню "Доросла дівчинка", а пізніше стало відомо, що вона почала вести шоу на Ютубі "Дорослі дівчатка" з Машею Єфросініною. Цікаво, що після початку війни зірки вляпалися у скандал, адже відмовилися переходити українською мовою. А сьогодні, четвертого вересня, стало відомо, що Маша та Оля мають річницю. Про це повідомила Єфросиніна у своєму сторісі Інстаграм.

"Вже рік дорослі дівчинки Оля Полякова та Маша Єфросиніна радують радують глядачів випусками свого YouTube-шоу "Дорослі Дівчатка"!

За цей час Оля та Маша випустили 12 випусків шоу, які зібрали понад 10 млн переглядів!

Шоу справді стало улюбленим десяткам тисяч глядачів! У коментарях, під випусками, безліч приємних слів! Дівчата зібрали цілий фандом #МашОль і шанувальники охрестили їх пори року!

Також Олю та Машу нагородили преміями «Дорослі Дівчата року» від «Зоряний Шлях» та «Кращий YouTube-проект року» від журналу «ELLE Ukraine», - написано було в публікації.

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