Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча, а Оля Полякова – популярна співачка. Артистка випустила пісню "Доросла дівчинка", а пізніше стало відомо, що вона почала вести шоу на Ютубі "Дорослі дівчатка" з Машею Єфросініною. Цікаво, що після початку війни зірки вляпалися у скандал, адже відмовилися переходити українською мовою. А сьогодні, четвертого вересня, стало відомо, що Маша та Оля мають річницю. Про це повідомила Єфросиніна у своєму сторісі Інстаграм.
"Вже рік дорослі дівчинки Оля Полякова та Маша Єфросиніна радують радують глядачів випусками свого YouTube-шоу "Дорослі Дівчатка"!
За цей час Оля та Маша випустили 12 випусків шоу, які зібрали понад 10 млн переглядів!
Шоу справді стало улюбленим десяткам тисяч глядачів! У коментарях, під випусками, безліч приємних слів! Дівчата зібрали цілий фандом #МашОль і шанувальники охрестили їх пори року!
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Також Олю та Машу нагородили преміями «Дорослі Дівчата року» від «Зоряний Шлях» та «Кращий YouTube-проект року» від журналу «ELLE Ukraine», - написано було в публікації.
Нагадаємо, Полякова засвітилася з "Холостяком" Макацарія, який нещодавно одружився: фото
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