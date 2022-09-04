Певица Оля Полякова засветилась в компании Иракли Макацария, который был главным героем шоу "Холостяк" в шестом сезоне.

Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный украинский и грузинский шоумен, звезда шоу "Холостяк", "Танці з зірками", а также "Зважені і щасливі". Знаменитость недавно женился на красотке Лизе, которая на 17 лет младше него. Звезда решил отвести молодую супругу на благотворительный концерт, где выступила украинская суперзвезда Оля Полякова. Лиза решила поделится совместной фотографией в своем Инстаграм, где позирует с мужем, Поляковой и другими звездами.

Известно, что концерт проходил в Грузии, Батуми.

До этого Оля поделилась фотографией, где позировала в мини. Звезда отметила, что именно так она выглядит глазами своей дочери.

"Я, глазами своей младшей дочери, а дальше вид ее глазами! Правду говорят, что Красота — в глазах смотрящего! Она очень любит Украину и очень скучает, когда не здесь… а еще говорит мне, что я хорошая, когда не накрашена)) я ей верю)))", - написала Оля под публикацией.

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