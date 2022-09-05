Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, а Оля Полякова - популярная певица. Артистка выпустила песню "Взрослая девочка", а позже стало известно, что она начала вести шоу на Ютубе "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой. Интересно, что после начала войны звезды вляпались в скандал, ведь отказались переходить на украинский язык. А сегодня, четвертого сентября, стало известно, что у Маши и Оли годовщина. Об этом сообщила Ефросинина в своем сторис Инстаграм.

"Уже год взрослые девочки Оля Полякова и Маша Ефросинина радуют радуют зрителей выпусками своего YouTube-шоу «Взрослые Девочки»!

За это время Оля и Маша выпустили 12 выпусков шоу, которые собрали более 10 млн просмотров!

Шоу действительно стало любимым десяткам тысяч зрителей! В комментариях, под выпусками, множество приятных слов! Девушки собрали целый фандом #МашОль и поклонники окрестили их временем года!

Также Олю и Машу наградили премиями «Взрослые Девушки года» от «Звездный Путь» и «Лучший YouTube-проект года» от журнала «ELLE Ukraine»", - написано было в публикаци.

Напомним, Полякова засветилась с "Холостяком" Макацария, который недавно женился: фото

А еще Politeka сообщала, что дочь Оли Поляковой показала младшую сестру, которая стала копией

Также Politeka писала, что Полякова хвастнула новой песней на родном языке в дуэте с Пивоваровым



