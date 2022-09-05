Український шоумен та учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак після гарного весілля відвіз молоду дружину у медовий місяць.

Як пише Politeka.net , відомий комік Андрій Рибак попрощався з холостяцьким життям. Кілька тижнів тому він одружився зі своєю давньою коханою Аліною, яка чекала на чоловіка після проекту. Весільна церемонія відбулася на даху пентхауса у Києві.

Засиджуватися у столиці після весілля Андрій Рибак не став. Він відвіз свою кохану у медовий місяць.

Для першого подружнього відпочинку пара вибрала сонячну Одесу. Молодята зупинилися в одному з місцевих готелів. Про це екс-учасник "Холостячки" повідомив у себе в Інстаграм.

«Спасибо, Одесса ! Пусть наш медовый месяц был совсем не «месяцем», но эмоций досталось еще больше! Мы все выдержим и после победы снова приедем к вам!», – написав він.

На фото пара позувала на тлі Оперного театру. Андрій Рибак заплющив очі і скривився, коли його обняла та поцілувала дружина.

"Які ви котики",

"Ти як Ваш кисюня скривився, коли її цілують...і вже мріє якусь рослину потім перевернути..А це і є..Кохання та любов💙💛", - коментують фото.

Нагадаємо, Андрій Рибак одружився з дівчиною, з якою продовжував стосунки під час "Холостячки"

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