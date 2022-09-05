Вже чимало зірок скаржилося на стан здоров'я, що погіршується через стрес та війну. Наразі під крапельниці потрапила і переможниця українського шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук.

У своїх stories виконавиця показала фото з лікарні та крапельниці. Зірка розповіла, що у неї розпочалася залізодефіцитна анемія.

«Я не дуже люблю м'ясо. Тому, щоб не трапилася знову анемія, мені потрібно або пити таблетки, або робити крапельниці», - пояснила вокалістка.

Аїда Ніколайчук додала, що найчастіше анемію спричиняє стрес.

Ходили чутки, що Аїда Ніколайчук була у стосунках із продюсером Ігорем Кондратюком. Шанувальники були впевнені, що шоумен стане продюсером співачки. Цікаво, але наставник навіть не прийшов на її перший сольний концерт, що дуже здивувало аудиторію. Втім, навіть після стількох невдач дівчина не прогавила руки, а вперто продовжувала йти до своєї мрії.

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