Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Знаменитість у 2020 році відразу після розлучення з Оленою Войченко одружився з нотаріусом Христиною. А після початку війни Володимир пішов у тероборону і служив у поліції, доки дружина займалася благодійністю. А зараз зіркове сімейство перестало з'являтися разом і вже тривалий час перебувають іноді не лише в різних містах, а й у країнах, породжуючи чутки про сварку.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На кадрах Остапчук вирішив показати, як проводить час у Варшаві.

"Вперше у Варшаві, прямо бізнес-сіті", - написав Остапчук.

Українці почали писати Володимиру в личку після цього і запитувати, як він виїхав з України, адже зараз чоловікам заборонено залишати країну, доки воєнний стан.

Остапчук вирішив лаконічно та за фактом відповісти на запитання, написавши "На машині".

Нагадаємо, дружина Остапчука в тугій білизні розбурхала фантазію чоловіків: пурхала біля холодильника.

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