Телеведущий Владимир Остапчук поделился кадрами из Польши, поделившись ними в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Знаменитость в 2020 году сразу после развода с Еленой Войченко женился на нотариусе Кристине. А после начала войны Владимир пошел в тероборону и служил в полиции, пока супруга занималась благотворительностью. А сейчас звездное семейство перестало появляться вместе и уже продолжительное время находятся иногда не только в разных городах, но и странах, порождая слухи о ссоре.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. На кадрах Остапчук решил показать, как проводит время в Варшаве.

"Первый раз в Варшаве, прямо бизнес-сити", - написал Остапчук.

Украинцы начали писать Владимиру в личку после этого и спрашивать, как он выехал из Украины, ведь сейчас мужчинам запрещено покидать страну, пока военное положение.

Остапчук решил лаконично и по факту ответить на вопрос, написав "На машине".

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