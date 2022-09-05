Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розповіла, як війна вплинула на стосунки із чоловіком Потапом.

За кілька днів до повномасштабної війни співачка Настя Каменських разом із чоловіком репером Потапом та їхніми мамами виїхали до Іспанії, де виконавиця мала писати новий іспанськомовний альбом.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона розповіла, як вторгнення росії в Україну, вплинуло на її стосунки з чоловіком.

Артистка Настя Каменських поділилася, що тоді ніхто з них навіть не міг подумати, що відбудеться 24 лютого.

"Ми поїхали до Мадрида і взяли мам, тому що в мене був запис альбомую та після смерті батька, я намагаюся часто вивозити свою маму, вона дуже сумує, їй важко. Коли ти береш одну маму, іншу ти не можеш не взяти, у нас так заведено в сім'ї "І вони поїхали. Я не знаю, як так всесвіт розпорядився, чому ми опинилися в іншому місці", - сказала Настя.

Настя Каменських розповіла, що її та Потапа війна лише зблизила. Вони відчули, наскільки важливою є підтримка один одного в такий важкий період.

"Оскільки ти акумулюєшся. Звичайно, ми такі стали, можна сказати, партнери, такі, містер і місіс Сміт. Треба зібратися і що ми своєю родиною, що ми можемо зробити, йти і просто рвати", - додала артистка.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.

Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.

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