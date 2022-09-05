За кілька днів до повномасштабної війни співачка Настя Каменських разом із чоловіком репером Потапом та їхніми мамами виїхали до Іспанії, де виконавиця мала писати новий іспанськомовний альбом.
В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона розповіла, як вторгнення росії в Україну, вплинуло на її стосунки з чоловіком.
Артистка Настя Каменських поділилася, що тоді ніхто з них навіть не міг подумати, що відбудеться 24 лютого.
"Ми поїхали до Мадрида і взяли мам, тому що в мене був запис альбомую та після смерті батька, я намагаюся часто вивозити свою маму, вона дуже сумує, їй важко. Коли ти береш одну маму, іншу ти не можеш не взяти, у нас так заведено в сім'ї "І вони поїхали. Я не знаю, як так всесвіт розпорядився, чому ми опинилися в іншому місці", - сказала Настя.
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Настя Каменських розповіла, що її та Потапа війна лише зблизила. Вони відчули, наскільки важливою є підтримка один одного в такий важкий період.
"Оскільки ти акумулюєшся. Звичайно, ми такі стали, можна сказати, партнери, такі, містер і місіс Сміт. Треба зібратися і що ми своєю родиною, що ми можемо зробити, йти і просто рвати", - додала артистка.
Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.
Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.
Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.